هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر تفتح ابوابها لمساعدة اخوانها واخواتها في الوطن‎

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متابعة للوضع المأساوي الذي نتج عن نكبة بيروت منذ يومين، تفتح هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر ابوابها لمساعدة اخوانها واخواتها في الوطن.

لذلك فهي تتقدم ممن يستطيع المساعدة بأغراض من شراشف وثياب ومواد غذائية ان يتواصل مع الهيئة او التوحه الى مكتب هيئة القضاء في كريستل سنتر من الساعة ٩.٣٠صباحاً لغابة ١.٣٠ ظهراً ومن الساعة ٤.٣٠ بعد الظهر لغاية الساعة ٦.٣٠ مساءً

للتواصل عبر الخط الساخن على الرقم 70143917

وعلى أرقام المكتب 08802100

08816102 _ 08816103

من أعطى القليل رزقه الله الأضعاف

نشكر مساهمتكم والرب يرد عنكم