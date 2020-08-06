A + A -

بيان صادر عن شركتي ويسترن يونيون وOMT:

تضامناً مع لبنان إثر النكبة التي ألمّت بالعاصمة بيروت، وانطلاقاً ممّا يمرّ به اللبنانيون من ظروف صعبة واستثنائية تفاقمت بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، وبهدف تشجيع المغتربين على إرسال المساعدات المالية لتقديم الدعم والعون للعائلات المتضرّرة في لبنان، قرّرت شركتا ويسترن يونيون وOMT إلغاء رسوم التحويل للحوالات المرسلة من أكثر من 200 دولة حول العالم إلى لبنان، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس 6 آب 2020 ولمدّة أسبوع.

ختاماً، نتقدّم بأحرّ التعازي من أهالي الضحايا، متمنّين الشفاء العاجل للجرحى والعودة السليمة للمفقودين، آملين أن ننجح سويّاً في تخطّي هذه المحنة.