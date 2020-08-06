راشيا الوادي تودع المؤهل في الأمن العام قيصر أبو مرهج

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ودعت مدينة راشيا الوادي قبل ظهر اليوم المفتش المؤهل في الامن العام الشهيد قيصر فؤاد أبو مرهج الذي سقط في انفجار مرفأ بيروت اثناء قيامه بواجبه، في مأتم مهيب حضره حشد من ابناء منطقتي راشيا والبقاع الغربي تقدمه رجال الدين من مختلف الطوائف وفاعليات حزبية وسياسية واجتماعية وقيادات عسكرية.

رفع الجثمان لحظة وصول موكب الجنازة الى مدخل راشيا على اكف رفاق الشهيد العسكريين والمدنيين، واخترق السوق الاثري وصولا الى كنيسة السيدة وسط التصفيق والزغاريد.

وقام الاب ادوار شحادة بالصلاة الجنائزية عن روح الشهيد يساعده لفيف من الكهنة بعدها دفن في مدافن العائلة، وكانت ثلة من رفاق السلاح قدمت التحية العسكرية للشهيد وسط حال من الحزن الشديد والاسى في اوساط رفاقه وعارفيه.