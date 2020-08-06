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خطيب الشهيدة سحر فارس ينعيها: عروستي الحلوة.. كسرتيلي ضهري حرقتيلي قلب قلبي!

6
AUGUST
2020
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نعى جيلبير قرعان خطيبته الشهيدة المسعفة سحر فارس ابنة القاع التي اختفت في مرفأ بيروت، بعدما حضرت مع 9 من رفاقها من فوج إطفاء بيروت لإطفاء الحريق الذي سبق الانفجار وأودى بحياتهم.

وقال جيلبير في منشور على تويتر: "عروستي الحلوة كان عرسنا ب 6-6-2021 عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضر، انت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن. عرسك بطل بـ 6-6-2-21 صار بكرا يا عيوني. كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الا شوفتي فيكي بالفستان الأبيض. كسرتيلي ضهري يا روحي حرقتيلي قلب قلبي راحت طعمة الحياة مع غيابك عني. الله يحرق قلبو يلي حرمني منك ومن ضحكتك ومن حنيتك يا روحي انتي . بحبك وحا ضل حبك حتى صير معك ونكفي مشوارنا"

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