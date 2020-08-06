سفارة التشيك: مساعدة مالية للبنان تقدر بنحو 400000 دولار و36 خبيرا في البحث والإنقاذ وكلاب مدربة

اعلنت سفارة التشيك في بيروت في بيان، انه "بعد الانفجار الهائل الذي وقع في 4 آب ، والذي ضرب ميناء بيروت ودمر جزءاً كبيراً من مدينة بيروت ، ترسل جمهورية التشيك مساعدات إنسانية إلى لبنان يوم الأربعاء.

وقرر وزير الخارجية التشيكي توماس بيتشيك أن يفرج عن مساعدة مالية للبنان تقدر بنحو 400000 دولار أمريكي.





وسيصل ما مجموعه 36 خبيرا في البحث والإنقاذ من فريق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، بما في ذلك 5 كلاب مدربة ، إلى بيروت مساء اليوم ليتم نشرهم على الفور في أكثر المناطق تضررا في بيروت وللمساعدة في عمليات الإنقاذ على الأرض. ويضم الفريق فنيين واطباء وخبراء تكنولوجيا المعلومات ومهندسين مدنيين / الإحصائيات. كما سيتم تقديم المساعدة المادية للمساعدة في جهود الإنعاش".