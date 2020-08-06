نعمة التقى مستوردي المواد الغذائية واصحاب السوبرماركت: "البضائع الموجودة في المستودعات تكفي حاجات السوق"

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اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مع نقابة مستوردي المواد الغذائية ونقابة اصحاب السوبرماركت وتم البحث في كيفية الحفاظ على الأمن الغذائي، حيث اطلّع منهم على الأضرار التي لحقت بالقطاع جراء الإنفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت ووجود مستودعات للمواد الغذائية تعرض قسم منها للتلف.



واكد مستوردو المواد الغذائية واصحاب السوبرماكت ان البضائع الموجودة في المستودعات تكفي حاجات السوق اللبناني ولا أزمة أمن غذائي في الأفق، كما تم البحث في عدد من الخطوات التي تؤمن استمرارية استيراد المواد الغذائية اهمها تسريع آلية عملية الإستيراد وتأمين الدولار، بالإضافة لتسيير العمل في مرفأ بيروت جزئياً او العمل على خطة لتشغيل مرافئ حيوية اخرى لاستيعاب عملية الاستيراد.



في المقابل شدد الوزير نعمه على ضرورة ضبط الأسعار في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب اللبناني.