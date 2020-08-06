الشهيد شربل متى

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تنعي المديرية العامة لأمن الدولة، شهيدها العريف شربل عبدو متى والذي استشهد جراء الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت اثناء تأديته واجبه الوطني، يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٤.

وفيما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد ١٩٩٦/٧/٢٩ – صربا – قضاء كسروان.

- الوضع العائلي : عازب.

دخل السلك بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٧ برتبة مأمور متمرن، ورقيّ لرتبة مأمور بتاريخ ١٨ / ١٠ /٢٠١٧.



- خدم في المراكز التالية : شعبة الشؤون الأمنية، مديرية جبل لبنان – مكتب كسروان، مديرية حماية الشخصيات، شعبة الخدمة والمعلومات، مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات -قسم المنشآت الحيوية - مكتب المرفأ.

- رقي لرتبة عريف وحاز على وسام الحرب، وسام الجرحى، الميدالية العسكرية، ميدالية أمن الدولة بعد استشهاده بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٠.

- نُقل الجثمان الساعة ٩.٠٠ من تاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢٠ من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى كنيسة سيدة المعونات الرعائية – زوق مكايل حيث تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة ١٤.٠٠ من تاريخه، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في المريجة – بعبدا.