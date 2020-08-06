حقائق- دول العالم تسارع لدعم لبنان بعد انفجار بيروت

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احتشدت دول ومنظمات دولية يوم الأربعاء لمساعدة لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مستودع في بيروت وأسفر عن مقتل 135 على الأقل وإصابة قرابة 5000.

أعضاء من هيئة الإغاثة الإنسانية يساعدون فريق إنقاذ محلي في موقع انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستودعات بميناء بيروت بالقرب من وسط المدينة في صورة التقطت يوم الأربعاء. صورة لرويترز.

وفيما يلي تفاصيل بعض المساعدات الدولية التي تعهدت بها الدول.

* بريطانيا

حزمة مساعدات بقيمة خمسة ملايين جنيه استرليني (6.6 مليون دولار) تشمل مساعدات في عمليات البحث والإنقاذ ودعما طبيا.

طائرتان هليكوبتر و10 رجال إنقاذ وثمانية كلاب للإنقاذ.

قال وزير الخارجية القبرصي إن نيقوسيا استأجرت طائرة لتسليم مساعدات طبية وإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة بيروت. وقبل حوالي 50 بالفعل هذا العرض.

* الدنمرك

تعهدت بحزمة مساعدات بقيمة 12 مليون كرونة دنمركية (1.91 مليون دولار) لأعمال الإغاثة، بما يشمل المستشفيات التي تحتاج معدات طبية علاوة على توفير الطعام والماء والمأوى.

* فرنسا

قال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا سترسل 55 رجل أمن إلى لبنان وستة أطنان من المستلزمات الطبية، فيما سيسافر حوالي عشرة من أطباء الطوارئ إلى بيروت.

يسافر ماكرون إلى بيروت يوم الخميس حيث سيلتقي مع شخصيات سياسية.

* ألمانيا

سترسل، إن أمكن، فريق إنقاذ من 47 فردا. كما ستقدم مليون يورو مساعدات فورية عبر الصليب الأحمر الألماني لإقامة مراكز للإسعافات الأولية في بيروت وتوفير المعدات الطبية.

* اليونان

تعهدت بإرسال فريق من 12 فردا وكلب إنقاذ وعربتين مجهزتين لأغراض خاصة.

* المجر

ستقدم بودابست مليون يورو مساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

سيتم تقديم الأموال إلى الذراع الخيرية للكنيسة المارونية في لبنان.

* إيران

تسعة أطنان من الأغذية فضلا عن أدوية ومعدات طبية وأطقم طبية ومستشفى ميداني، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

* إيطاليا

طائرتان عسكريتان تحملان ثمانية أطنان من المستلزمات الطبية وفريق من الخبراء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

* هولندا

ترسل هولندا فريق بحث وإنقاذ إلى لبنان يضم 67 طبيبا وممرضا ورجل إطفاء وضابط شرطة للمساعدة في البحث عن ناجين.

* النرويج

40 طنا من المستلزمات الطبية و25 مليون كرونة نرويجية (2.79 مليون دولار) مساعدات مالية.

* بولندا

مستلزمات طبية ورجال إنقاذ. سترسل خدمة الإطفاء في بولندا 39 من أفراد الإنقاذ وأربعة كلاب. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرحلة جاهزة للمغادرة بمجرد الحصول على موافقة السلطات اللبنانية.

* قطر

قالت وكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء إن الدوحة أرسلت أول طائرة عسكرية على متنها مساعدات طبية. ومن المقرر أن تعقبها ثلاث طائرات أخرى في وقت لاحق يوم الأربعاء تحمل مستشفيين ميدانيين طاقة كل منهما 500 سرير، بأجهزة تنفس وغير ذلك من الإمدادات الطبية الضرورية.

* روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنها سترسل خمس طائرات تحمل معدات طبية ومستشفى ميدانيا وطاقما طبيا. وأضافت أن جميع أفراد الأطقم الطبية المسافرة لبيروت سيكونون مزودين بمعدات واقية في ظل جائحة فيروس كورونا.

* تونس

سترسل تونس طائرتين تحملان مساعدات طبية وأغذية. وقال الرئيس التونسي إن بلاده يمكن أن تعالج نحو 100 مصاب في مستشفياتها.

* تركيا

تساعد هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية في البحث عن ناجين، وتجري أعمال تنقيب وسط الأنقاض والحطام عن أثر لبشر أحياء ولانتشال الجثث. وقال مصطفى أوزبك، المسؤول بالمؤسسة التي مقرها اسطنبول، إن المجموعة قامت أيضا بإعداد مطبخ في مخيم للاجئين الفلسطينيين لتقديم الطعام للمحتاجين.

* الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية إنها قامت بتفعيل آلية الحماية المدنية بالاتحاد الأوروبي، والتي تهدف للمساعدة بعد الكوارث الطبيعية، بناء على طلب من لبنان للحصول على المساعدة والدعم.

وذكرت المفوضية أن أكثر من 100 من رجال الإطفاء المدربين تدريبا عاليا سيتم نشرهم مع مركبات وكلاب ومعدات متخصصة في البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية.

* منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والإمارات العربية المتحدة

أرسلت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والإمارات العربية المتحدة إمدادات طبية، بما في ذلك معدات للوقاية الشخصية، وأدوية ومستلزمات جراحية.

* البنك الدولي

قال البنك الدولي إنه مستعد للعمل مع شركاء لبنان لحشد التمويل من القطاعين العام والخاص لإعادة الإعمار ”وعلى استعداد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة“.