بيروت "قبل وبعد".. 8 صور تكشف هول المأساة

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كشفت مجموعة لقطات فوتوغرافية نشرها موقع "سكاي نيوز" في وقت متأخر الأربعاء، حجم الدمار الذي حل بالعاصمة اللبنانية من جراء الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء بمرفأ المدينة.

وأسفر الانفجار عن مقتل 135 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف في حصيلة تحدث باستمرار.

وقالت السلطات إن الانفجار وقع بسبب 2750 طنا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة".

وكشف وزير الداخلية اللبناني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تلك المواد شديدة الانفجار، صودرت قبل سنوات، وكانت مخزنة في المرفأ قد انفجرت، وهو الأمر الذي يتم التحقق بشأنه حاليا.