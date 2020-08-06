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أسرار الصحف ليوم الخميس 6 آب 2020

6
AUGUST
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر أمني إن حجم الاهتمام الدولي والإقليمي بتفجير بيروت يتجاوز التضامن لمحاولة إيجاد نقطة ارتكاز لأدوار يُراد لها أن تنطلق من التفجير بمعزل عن ظروفه والمسؤوليات، لأن الهدف هو فتح الباب للتدويل مذكراً بردود فعل تشبه ما جرى أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

 

كواليس

لفتت مصادر دبلوماسية لدولة كبرى الى مضمون التعليقات والمواقف السياسية من تفجير بيروت التي توزعت بين تل أبيب وواشنطن والدوحة وباريس وأنقرة وكلها تتصل بحجز مقعد في قطار دولي يتم إعداده لربط مصير لبنان به محذّرة من السذاجة في النظر لقضية المساعدات وما يرتبط بها من بُعد سياسيّ تحت عنوان تحقيق دوليّ.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنه كان هناك اتجاه نحو الإقالات في مناصب وزارية وأمنية حساسة على خلفية انفجار المرفأ لكن تدخلات سياسية حالت دون ذلك.

تصرّ مصادر أمنية على نفي فرضية الغارة الإسرائلية أو إطلاق صاروخ من طائرة درون على العنبر رقم 12 قبل انفجاره.

ينتقد بعض المعنيين غياب وزارة الشؤون الاجتماعية عن واجهة الأحداث وعدم فعاليتها في التصدي لتداعيات الكارثة الاجتماعية التي أصابت العاصمة.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تحاول جهات غربية ربط تفجير المرفأ بتفجيرات تحدث في بعض عواصم دول المحور؟.


غمز
رأى قطب سياسي أن خطوتين، من شأنهما إبعاد التأزم الداخلي، اتخذتا من قبل جهتين معنيتين باستحقاق تقرر تأجيل الكشف عنه.


همس
توقعت مصادر دبلوماسية، دينامية دولية تساعد لبنان على النهوض إذا أحسنت السلطات الرسمية إدارة ملف إغاثة بيروت المنكوبة.

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