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لقاء بين عكر ونائب وزير الدبلوماسيَّة اليونانية كوستاس فراغوجيانيس

5
AUGUST
2020
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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر في مكتبها في الوزارة نائب وزير الدبلوماسيَّة والانفتاح الاقتصادي اليوناني كوستاس فراغوجيانيس بحضور وزير الخارجيَّة اللبناني شربل وهبة ومدير الشؤون السياسيَّة في وزارة الخارجيَّة غدي خوري ومستشار رئيس الجمهوريَّة أسامة خشَّاب. وجرى خلال اللقاء التداول في تداعيات الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وإستهلَّ فراغوجيانيس اللقاء بتعزية الوزيرين عكر ووهبة بالضحايا الذين سقطوا في الإنفجار معربًا عن تضامن بلاده مع لبنان، وقد تجلَّى هذا التضامن في طائرة المساعدات التي وصلت إلى مطار بيروت حاملة على متنها فرق إنقاذ ومساعدات إنسانيَّة. وأكَّد فراغوجيانيس دعم اليونان ووقوفها إلى جانب لبنان  في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاديا وانسانيا وصحيا مشيرا إلى أنَّه بإنتظار الحصول على قائمة بإحتياجات لبنان للعمل على تلبيتها.

الوزيرة عكر شكرت الضيف على هذا الدعم واكدت أن الكثير من الدول الأوروبيَّة إتَصلت بالجانب اللبناني لتقديم المساعدات معربة عن شكرها للجهات المانحة كافة.

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