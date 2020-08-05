تعليق إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالعملية الإنسانية الروسية في لبنان

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في 4 أغسطس ، وقع انفجار قوي في مرفأ بيروت ، أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح ودمار هائل. تم إعلان حالة الطوارئ في المدينة. ناشد رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية ح. دياب الدول الأجنبية طلب المساعدة.

في هذا الصدد ، عملا بتعليمات رئيس الاتحاد الروسي V.V. يقوم بوتين ، وزارة الطوارئ الروسية ، بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية و Rospotrebnadzor ، بوضع خطة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة إلى الشعب اللبناني الصديق في القضاء على عواقب هذه الكارثة. تقرر إرسال مجموعة من رجال الإنقاذ إلى بيروت بالمعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ في المباني المدمرة ، إلى المستشفى الجوي التابع لوزارة الطوارئ الروسية وإلى مختبر PCR المتنقل في Rospotrebnadzor.

ورحبت القيادة اللبنانية بالمبادرة الروسية وأعربت عن امتنانها لاستعدادها للمساعدة. في الوقت الحالي ، اتفق الطرفان على خطوات عملية عملية للتحضير للعملية الإنسانية الروسية في لبنان ، والتي يجب أن تبدأ في المستقبل القريب.