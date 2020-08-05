living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشفى الحريري اعلن عدد ضحايا وجرحى إنفجار مرفأ بيروت ممن دخلوا المستشفى

5
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي البيان الآتي: "استقبل قسم الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الجامعي مساء امس 198 إصابة إثر الإنفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والجرحى. وقد احتاجت 48 حالة منها إلى دخول المستشفى لتلقي العلاجات واجراء التدخلات الجراحية اللازمة، وزعت بين أقسام الجراحة والطب الداخلي وقسم النسائي والولادة. ومن بين هذه الإصابات توجد 11 حالة حرجة احتاجت إلى دخول قسم العناية الفائقة وقسم العناية القلبية. كما استقبل قسم الكورونا أربعة حالات حرجة وحالة واحدة في قسم العزل.

وكان قسم الطوارئ في المستشفى قد استقبل عددا من الإصابات تم تحويلها من مستشفيات أخرى، منها مستشفى الروم ومار يوسف والمستشفى العسكري والكرنتينا.

وقد سجل في طوارئ المستشفى 17 حالة وفاة من ضحايا الانفجار، من ضمنها أربع ضحايا مجهولة الهوية.

وتعمل الإدارة اليوم على زيادة القدرة الاستيعابية لجميع الأقسام استعدادا لاستقبال المزيد من الجرحى. فيما خصصت رقما لتلقي اتصالات المواطنين للاستعلام عن أسماء الجرحى والضحايا الذين تم استقبالهم في طوارئ المستشفى من خلال الاتصال بمكتب الدخول على الرقم 01-831020 أو على رقم الخلوي 03-481573".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout