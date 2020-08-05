الأمن العام ينعى 3 من عناصره استشهدوا في انفجار المرفأ

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نعت المديرية العامة للأمن العام العسكريين الذين استشهدوا نتيجة الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 04/08/2020 وهم:

المفتش أول ممتاز قيصر فؤاد أبو مرهج، المفتش ممتاز جو فرنسيس حدّاد والمفتش ممتاز فارس جورج كيوان.

وكان قد وقع يوم امس الإنفجار في المرفأ وأسفرَ عن سقوط عددٍ من الضحايا فضلاً عن العديد الجرحى، وقد أطلقت المستشفيات نداءات التبرع بالدم لهم، كما ناشدت الأجهزة الطبية نقل الجرحى إلى خارج مستشفيات العاصمة”. واشارت المعلومات الى أن “انفجاراً وقع داخل العنبر رقم 12 بالمرفأ والذي يحتوي على أطنان من مادة نيترات الامونيوم.