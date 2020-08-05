رئيس الحكومة: ملف التحقيق أولوية ونتائجه يجب أن تكون سريعة

A + A -

كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب جلسة طارئة لمجلس الوزراء ـ بعبدا ـ 5 آب 2020



صباح بيروت اليوم، وصباح لبنان كله، حزين.

الصدمة كبيرة جداً. أناس خسروا أولادهم وأهلهم، وأناس خسروا جنى أعمارهم، وأناس خسروا بيوتهم.

حجم الكارثة التي استيقظنا عليها اليوم، أكبر بكثير من إمكانية وصفه.

أعزّي أنفسنا وكل اللبنانيين بشهداء لبنان الذين سقطوا في هذا الانفجار. وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

هذه مصيبة كبيرة ضربت لبنان.

لكن، على كل حال، لا نستطيع البكاء على الأطلال. ورشة العمل انطلقت في كل المجالات.

أولاً، ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة.

ثانياً، تكثيف عمليات انتشال الضحايا.

ثالثاً، البحث عن المفقودين.

رابعاً، معالجة الجرحى والمصابين.

خامساً، تأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كلياً.

سادساً، إطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار.

سابعاً، صرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية.

ثامناً، تأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كلياً.

البلد يعيش أزمة وطنية. أتمنى على الجميع، على كل القوى السياسية، وقف السجالات، والانصراف جميعاً للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد.

أيضاَ، على المستوى الإعلامي، المطلوب أن تكون هناك مسؤولية وطنية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها لبنان.

اليوم نحن كلنا عمّال في ورشة عمل لمعالجة تداعيات الكارثة، وأتمنى على الجميع تقدير هذه الأيام الصعبة، وأن يكونوا بمستوى المسؤولية التاريخية والوطنية.

الناس لا ينقصها هموم وسجالات سياسية عقيمة.

هذا وقت العمل ليلاً ونهاراً لنخفّف عن الناس وعن البلد.

وأطلب من الوزراء أن يشاركوا جميعاً في ورشة العمل، بغض النظر عن الحقيبة الوزارية، سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بالتعامل مع الوضع الذي نحن فيه. الكل معني بتقديم وقت وجهد للمساعدة.

اليوم امتحان الانتماء للبلد، وتقديم مصلحة الوطن كأولوية على كل شي.