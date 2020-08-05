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رئيس بلدية رحبة: مستعدون لتأمين مسكن في البلدة لمن فقد سكنه نتيجة الحادثة

5
AUGUST
2020
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أدلى رئيس بلدية رحبة الأستاذ فادي بربر بتصريح قال فيه: بأسف شديد وحزن كبير نتضامن مع أهلنا المصابين ونترحّم على أرواح الشّهداء الّذين سقطوا نتيجة الكارثة الّتي حلّت بعاصمتنا بيروت.


وأمل بربر أن يكون هذا الوجع الكبير هزّة ضمير ليراجع كلّ مسؤول في البلد حساباته، وطالب بشفافيّة التّحقيق وبأن يتحمّل المقصّرون مسؤوليّاتهم كاملة.


وخاطب أبناء بلدته رحبة الساكنين في بيروت متمنيا لهم السلامة، وأعلن استعداد البلدية تأمين مسكن في البلدة لمن فقد سكنه نتيجة الحادثة، طالبا من أصحاب العلاقة الاتصال بالبلدية لتتميم الموضوع.


وختم بيانه قائلا: بتعاوننا نرتقي، وعلى أمل أن تخطّ دماء الشّهداء وآلام الموجوعين أول سطر في صفحة التضامن اللبناني لكي نخلّص بتضامننا بلدنا.

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