مروان حمادة استقال من مجلس النواب

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تقدّم النائب مروان حماده بإستقالته من مجلس النواب، في كتاب أودعه التاسعة صباح اليوم الأمانة العامة للمجلس، طالبا تشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وجاء في الكتاب:

دولة رئيس مجلس النواب المحترم الأستاذ نبيه بري، تحية طيبة والعوض بسلامتك على شهداء لبنان مع الدعاء بشفاء جرحانا وإيجاد المفقودين.

وبعد، فإنني أتقدم بموجب هذه الرسالة وبناء على أحكام الدستور وبنود النظام الداخلي للمجلس، بإستقالتي من مجلس النواب اللبناني راجيا عرض هذا الكتاب على أول جلسة للهيئة العامة ليأخذ المجلس علما بها فتصبح نافذة.

وإذ أشكر لدولتكم رعايتكم الدائمة وصداقتكم المستمرة، أتمنى على الزملاء إتخاذ المبادرة لطلب لجنة تحقيق دولية بما حدث وتقديم إقتراح بتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في المسؤوليات الدستورية على الصعيدين الرئاسي والوزاري، بعد النكبة التي حلّت بلبنان.

وتفضلوا، يا دولة الرئيس، بقبول فائق إحترامي.

النائب مروان حماده