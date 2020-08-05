بالصورة - معلومات جديدة تُكشف عن انفجار مرفأ بيروت!

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علم أنّ مدير عام الجمارك بدري ضاهر تقدّم بتاريخ 28 كانون الأول عام 2017، بكتابٍ إلى قاضي الأمور المستعجلة طلب بموجبه تحديد مصير كمية من “نيترات الأمونيوم الموجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت.



وقدّم ضاهر أكثر من 8 كتب في هذا الصدد بدءًا من تاريخ 27-1-2014، وبتواريخ 5-12-2014، و5-6-2015، و20-5-2016، و13-10-2016، و19-7-2017، وبالرغم من ذلك لم يتحرّك القضاء.



وطلب ضاهر، من “الوكالة البحرية المعنية إعادة تصدير كمية نيترات الأمونيوم التي أُفرغت من الباخرة “RHOSUS’، والتي أُودعت في المخزن الجمركي رقم 12 في مرفأ بيروت، نظرًا للخطورة الشديدة التي يسببها بقاء هذه البضائع في المخزن في ظلّ ظروف مناخية غير ملائمة، حفاظًا على سلامة المرفأ والعاملين فيه.



واقترح ضاهر في كتابه “بيع هذه الكمية إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وفقًا لإقتراح لقيادة الجيش التي كشفت بدورها على البضاعة”.