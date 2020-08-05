قومي يا بيروت قومي!

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اليوم، اللبنانيون اجْمَع، من كلّ الطوائف و الانتماءات، في جميع أقطاب الارض، تسَمَّروا على شاشة التلفاز، يتابعون تفاصيل الكارثة التي ألْقَتْ بكاهلها على بيروت و حوَّلَتْها الى رماد.

اليوم، انْشَجَبت اشِعُّة الشمس و استترت من على بيروت التي تلَحَّفَتْ بغيومَ بيضاء و بألْسِنة نارٍ حارقة دمَّرَتْ كل مَنْ و ما وُجِدَ في طريقها.

اليوم، قلوبُنا أُدْمِيَتْ، و عروقنا جَفَّتْ و أصواتنا اختنقت و تحَشْرَجَتْ و دموعنا سالت و دفاعاتنا انهارت و تصدّعَتْ عند رؤيتنا ما حدث لبيروت الحبيبة ، ست الدنيا.

اليوم، بيروت لم تَعُدْ كما عاهدناها، عَصَفَ بها انفجار غادرٌ و آثِمٌ، ارْداها سقيمة و حوَّلَها ركاماً و حطاماً .

اليوم، ابكيتينا يا ست الدنيا، اليوم رؤيتك بهذه الحالة حَطَّمَ افئدتنا و الصورة الجميلة البهية تلاشت من أمام ناظرنا ليَحُلَّ مكانها دخانٌ اسود و خراب و صور جثث متناثرة على مد النظر.

اليوم عرف اللبنانيون اجْمَعْ كيف أن جذورك متأصلة فيهم ،

اليوم اختبرنا اجمعين كمية الألم و الضياع لرؤيتك مبعثرة و مضرجة بالدماء.

ولكن،

بالرغم من هول مشهد و عواقب هذا اليوم ، و كما عهدناك كطائر الفنيق التي نُسِبْتي إليه،

وعد لك منا يا بيروت، أن نشحَذ الهِمَمْ لنُعيد مجدك كي تنفضي عنك غبار الدمار و تعودي عروس الشرق و قبلة المتوسط.

بالرغم من بُعْدِ المسافات، نحن على أهِبَةِ الاستعداد لتلْبية نداء الوطن و اظهار محبتنا و ولائنا لبيروت و للبناننا الحبيب .

من لجنة الإعلام في التيار الوطني الحر كندا و لكل اللبنانيين سواسية، نتوجه بالتعازي الحارّة لاهالي الضحايا الذين سقطوا جرّاء هذا الانفجار كما نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين و الموجوعين.

دورين صاليبا