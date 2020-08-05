living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الصحة الايرانية تعلن استعدادها لمساعدة لبنان

5
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عزى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بمصرع عدد كبير من المواطنين اللبنانيين في حادث انفجار مرفأ بيروت، معلنا استعداد الوزارة لتقديم العون والمساعدة للحكومة والشعب اللبناني.

وجاء في رسالة وجهها وزير الصحة الايراني لنظيره اللبناني حمد حسن، لقد تلقينا بالكثير من الحزن والاسى نبأ حادث انفجار بيروت الاليم الذي ادى للاسف الى مصرع واصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانيين الاعزاء.

 

واضاف: انه كما في السابق دوما تقف ايران حكومة وشعبا الى جانب البلد الصديق والشقيق لبنان.

 

وتابع وزير الصحة الايراني، انني اذ اتقدم وزملائي في النظام الصحي بالجمهورية الاسلامية الايرانية بالمواساة والعزاء، اسال الباري تعالى ان يتغمد شهداء الحادث برحمته الواسعة ويمن بالشفاء العاجل على الجرحى ويلهم اهلهم وذويهم والشعب اللبناني المقاوم جميل الصبر والسلوان.

 

واكد نمكي استعداد وزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي عون ومساعدة ممكنة للحكومة والشعب اللبناني العزيز.

 

وقد لقي ما لا يقل عن 70 شخصاً حتفهم وأصيب اكثر من 3700 آخرين، اثر انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء، ناجم عن حريق في عنبر رقم (12)، يحوي أطناناً من مادة “نيترات الأمونيوم”، كانت موضوعة بطريقة عشوائية وكانت ترشح، بحسب مصدر أمني، مما خلف خراباً كبيرأ في المدينة.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout