عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2020

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الأخبار: الانهيار الكبير



البناء: لبنان يخسر خلال دقائق بانفجار المرفأ ما يوازي خسائره في حرب تموز في 33 يوماً

كارثة بيروت: أكثر من 100 شهيد و5000 جريح وأضرار تزيد عن مليار دولار / دياب: ما حصل كارثة وطنيّة لكنه لن يمرّ دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن

الديار: المجلس الأعلى للدفاع أعلن بيروت مدينة منكوبة واعلان حال الطوارئ

تعاطف دولي وعربي مع لبنان... دياب : ما حصل لن يمر دون حساب

انفجار مواد كيمائية في العنبر 12 بمرفأ بيروت يسقط اكثر من 70 شهيداً و3700 جريح واضراراً كبيرة



نداء الوطن: ... يا بيروت



اللواء: نكبة بيروت تهز العالم

73 شهيداً و3000 جريح وعشرات المفقودين.. وإعلان الطوارئ اليوم





النهار: الدولة الفاشلة تطلق النار على نفسها الفاجعة

الجمهورية: بيروت .. دم ودمار

the daily star: Huge explosion rocks Beirut, at least 73 killed

l'orient le jour: Scène d’apocalypse à Beyrouth