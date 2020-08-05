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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2020

5
AUGUST
2020
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 الأخبار: الانهيار الكبير

 

 

 


البناء: لبنان يخسر خلال دقائق بانفجار المرفأ ما يوازي خسائره في حرب تموز في 33 يوماً
كارثة بيروت: أكثر من 100 شهيد و5000 جريح وأضرار تزيد عن مليار دولار / دياب: ما حصل كارثة وطنيّة لكنه لن يمرّ دون حساب وسيدفع المسؤولون الثمن

 

 

 

 

الديار: المجلس الأعلى للدفاع أعلن بيروت مدينة منكوبة واعلان حال الطوارئ
تعاطف دولي وعربي مع لبنان... دياب : ما حصل لن يمر دون حساب
انفجار مواد كيمائية في العنبر 12 بمرفأ بيروت يسقط اكثر من 70 شهيداً و3700 جريح واضراراً كبيرة

 

 

 

 


نداء الوطن: ... يا بيروت

 

 

 


اللواء: نكبة بيروت تهز العالم
73 شهيداً و3000 جريح وعشرات المفقودين.. وإعلان الطوارئ اليوم

 

 

 



النهار: الدولة الفاشلة تطلق النار على نفسها الفاجعة

 

 

 

 

الجمهورية: بيروت .. دم ودمار

 

 

 

 

the daily star: Huge explosion rocks Beirut, at least 73 killed

 

 

 

 

l'orient le jour: Scène d’apocalypse à Beyrouth

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