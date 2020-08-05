أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع أمني إن المسؤولين عن مرفأ بيروت والأجهزة المعنية بأمنه يجب أن يتحمّلوا مسؤولية الانفجار الذي هزّ لبنان وأدّى إلى نتائج كارثية بالأرواح والممتلكات داعياً للجنة تحقيق فورية تخرج بتحميل واضح للمسؤوليات ويلقى المسؤولون عقوبتهم العادلة.

كواليس

توقعت مصادر صحيّة وصول مستشفيات طوارئ ميدانية وإعانات صحيّة من دول عربية وغربية. وقالت المصادر إن طائرة قطرية قد تصل اليوم وأخرى فرنسية بالإضافة إلى مساعدات من منظمة الصحة العالمية. وقالت المصادر إن الكارثة الصحية التي نجمت عن الانفجار تعادل بعدد إصاباتها إصابات كورونا.

نداء الوطن: خفايا

عُلم أن نشاطات عدة لقوى سياسية وديبلوماسية ترتبط باستحقاق المحكمة الدولية ألغيت جراء الانفجار الذي شهدته بيروت.

تتحدث أوساط سياسية عن رغبة تيار سياسي بارز بتغيير أربعة وزراء محسوبين عليه.

تردد أنّ إحدى الجهات السياسية النافذة تعد لائحة بأسماء مرشحين محتملين تحسباً لتقديم أحد الوزراء استقالته.



اللواء: أسرار

لغز

خلافاً لنفي أوساط مصرفية، فالاتجاه قائم وجدي لتعديل سعر صرف الدولار الرسمي؟..



غمز

صرف النظر عن أية إجراءات تتعلق بالتعديل الوزاري، إلى أجل غير مسمى، حتى قبل الانفجار الكبير..



همس

اتخذت إجراءات فورية، للحؤول دون هروب بعض المعنيين بانفجار المرفأ في ضوء معلومات أولية متوافرة..