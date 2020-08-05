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بيروت مدينة منكوبة

5
AUGUST
2020
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الديار: بيروت منكوبة كادت ان تتحول الى «هيروشيما» ثانية بعد حريق تلاه تفجير لمواد كيماوية شديدة الانفجار والاشتعال ساهم بتكوين «الشكل الفطري» للغيمة التي غطت المنطقة، والتي تشبه الى حد كبير ما يحدث عند حصول انفجار نووي. ذلك ان لبنان الغارق بازمته المالية والمعيشية والصحية شهد امس انفجاراً ضخماً هز مرفأ بيروت مما اسفر عن سقوط اكثر من 70 شهيدا و 3700 جريح بسبب وجود مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ فترة وفقا لما اعلنه مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وادى هذا الانفجار الى دمار مساحات كبيرة في مكان وقوعه ورافقه حريق كبير تمكن الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني من اخماده بعد ساعات طويلة وتسبب ايضا باضرار جسيمة للواجهات الزجاجية للمباني والسراي الحكومي وبيت الوسط حيث لحق الدمار بمطار بيروت ومئات السيارات في الكرنتينا فمحطة شارل حلو وصولا الى وسط البلد. فضلا عن اضرار مادية كبيرة طالت احياء كثيرة في بيروت بشطريها وصلت الى منطقة ضبية شمالا وخلدة جنوبا.

 

وفي التفاصيل ان ما حصل في مرفأ بيروت كان انفجارين متتالين الاول انفجار صغير نتيجة وجود مادة «تي.ان.تي» واحتراق بعض المواد الاخرى وصولا الى الانفجار الثاني الكبير نتيجة اشتعال مادة نيترات الصوديوم وعليه غطى دخان كثيف سماء العاصمة بيروت. وفي هذا السياق، أوضح مدير عام الجمارك بدري ضاهر أنّ «عنبر كيماويات انفجر في مرفأ بيروت».

 

وعلم ان المواد المصادرة هي من مادة نيترات الصوديوم سريعة الاحتراق والتي جرى مصادرتها منذ 4 اشهر من احدى البواخر ووضعت في المرفأ وكان يجب تلفها فورا.

 

مجلس الدفاع الأعلى: بيروت مدينة منكوبة

وأعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماعه في قصر بعبدا أمس «بيروت مدينة منكوبة ورفع توصية الى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لاعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال 5 ايام».

الديار
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