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الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس التركي للتعزية بضحايا الانفجار وتأكيد تضامن تركيا مع لبنان

5
AUGUST
2020
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رئيس الجمهورية شكّل خلية ازمة في القصر الجمهوري لمواكبة تداعيات الكارثة
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واصل رئيس الجمهورية تلقي الاتصالات الهاتفية من رؤساء وقادة دول العالم، للتعزية بضحايا الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، والاعراب عن التضامن مع لبنان في هذه المحنة.


وفي هذا السياق، تلقى الرئيس عون اتصالاً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي قدّم التعازي بالضحايا وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، واعرب عن استعداد تركيا لتقديم كل انواع المساعدة للبنان في هذا الظرف الحرج الذي يمر به.


على صعيد آخر، قرر الرئيس عون تشكيل خلية ازمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، تكون مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث مع خلية الازمة التي شكلها المجلس الاعلى للدفاع لهذه الغاية، ومع الجهات المعنية.

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