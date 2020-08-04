التيار الوطني الحر دعا إلى المبادرة بتقديم المساعدات... ووضع أرقام للطوارئ بتصرف المواطنين

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‏يدعو التيار الوطني الحر المنتسبين اليه وخاصة اولئك الموجودين في المناطق المتضررة جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ،إلى المبادرة ، حيث هم لتقديم المساعدات لجميع المواطنين المحتاجين، سواء لجهة الاسعاف او التبرع بالدم للجرحى في المستشفيات ومراكز الإسعاف أو لجهة تقديم المساعدات العينية والمواد الغذائية ‏للمتضررين والمحتاجين والتواصل مع أصحاب المنازل المتضررة لحمايتها من أي تعدٍّ او سرقة محتملة عليها وتقديم مراكز ايواء او سكن لأصحاب المنازل المدمّرة.

ويعلن التيار أنّه شكّل لجنة طوارئ مركزية باشرت باجتماعاتها لوضع الخطط اللازمة، لجمع المعونات ولتقديمها لكل محتاج.

وقد انشأ غرفة عمليات خاصة بالنكبة.

كما يعلن عن جهوزية ‏الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية في مركز التيار في مبنى ميرنا الشالوحي -سن الفيل .

ويدعو التيار المؤسسات الدينية للمبادرة الى فتح ابواب الاديرة والمدارس وخاصة في الاشرفية أمام المحتاجين ويضع الارقام التالية في خدمة المواطنين المحتاجين او الراغبين بتقديم المساعدات:

81.300768

81.300539

70.117215

ان ما حصل هو كارثة وطنية، والتيار سوف يجنّد كل طاقاته وامكانياته في لبنان والانتشار للوقوف الى جانب كل المتضررين، ويطالب الحكومة بإعلان بيروت ، وخاصةً الاشرفية، مدينة منكوبة يتوجب تسخير كل الامكانات لانهاضها وطلب المساعدات من كل الدول الصديقة التي هبّ العديد من المسؤولين فيها للاتّصال لابداء تعاطفهم واستعدادهم لكل معونة لازمة.