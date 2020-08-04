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امين عام الكتائب في جوار الرب

4
AUGUST
2020
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ببالغ الحزن و الأسى ينعى اليكم حزب الكتائب امينه العام نزار نجاريان الذي توفي متأثراً باصابته جراء الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم.

ان هذا الرجل الوفي الذي عاد الى وطنه من الغربة كان كله ايمان بأن الرسالة التي طالما ناضل من اجلها لا بد ان تتحقق وان يعود لبنان الى سابق عهده.

قدم كل جهد في النهوض بالحزب مع رفاقه الذين اولوه ثقتهم لما يتحلى فيه من حب للوطن وايمان بدور الكتائب الرائد في المساهمة بالنهوض بلبنان.

اعطى دون حساب دون كلل ليل نهار، جمع الرفاق ونفخ فيهم المزيد من روح الصمود في وجه كل الصعاب.

سقط نازو في مكتبه في البيت الأحب الى قلبه، بيت الكتائب المركزي في الصيفي وسط رفاقه.
وانتقل الى جوار ربه تاركاً وراءه رسالة سيحملها من بعده رفاقه الذين احبوه.

ان حزب الكتائب يتقدم من عائلة الراحل والكتائبيين بأحر التعازي، على امل ان يتخطى لبنان كل المحن ليعود للنهوض.
المسيح قام.

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