وزيرة الدفاع زينة عكر تتابع تفاصيل الحادث من غرفة العمليات في قيادة الجيش

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بيان صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر :

على أثر الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت والذي هز العاصمة وضواحيها تتابع وزيرة الدفاع زينة عكر تفاصيل الحادث المؤسف من غرفة العمليات في قيادة الجيش مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس الاركان اللواء أمين العرم ومدير المخابرات العميد طوني منصور ،حيث إطلعت على المهام التي تنفذها الوحدات العسكرية .

واكدت الوزيرة عكر أنه يجري متابعة كل الاضرار الحاصلة والاذى الذي ألم بالمواطنين وتمنت أن تمر الحادثة بأقل الخسائر الممكنة على لبنان، كما تمنت الشفاء العاجل للجرحى، وتشد على ايدي عائلاتهم وجميع المواطنين اللبنانيين ، وتمنت الرحمة ايضا للشهداء وتتقدم بأحر التعازي من عائلاتهم .