ماذا وراء لقاءات الحريري الأمنية؟

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عقد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سلسلة لقاءات “أمنية” مع مختلف القادة الأمنيين في البلاد، عشيّة مغادرته إلى لاهاي لحضور جلسة نطق الحكم في قضية اغتيال والده ورفاقه، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لايشندام.



وأفادت وكالة الأنباء “المركزية” بأنّ هذه اللقاءات تأتي في سياق تشاور الحريري مع القادة الأمنيين حول مرحلة نطق الحكم وما يليها وكيفية ضبط الوضع الامني في البلاد والتحوط لاي ردات فعل محتملة.



وكان الحريري عرض بعد ظهر اليوم، في “بيت الوسط”، الأوضاع الأمنية في البلاد والجهود التي تبذلها القوى الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق، والتقى لهذه الغاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، يرافقه مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني منصور. ثم اجتمع مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يرافقه رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود.