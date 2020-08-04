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الصليب الأحمر جاهز .. ولكن!

4
AUGUST
2020
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أعلن الأمين العام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في حديث الى “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن الصليب الأحمر اللبناني لا يزال في جهوز كامل لتلبية كل الطلبات التي ترده لنقل حالات كوفيد-19 الى المستشفيات، ولكن المشكلة أن هناك مستشفيات لا تستقبل هذه الحالات لأنها غير مجهزة، ونحن عندما تواجهنا حالات كهذه نتصل بوزارة الصحة العامة وبغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث لنتمكن من تدبير الأمر”.

وقال: “إننا ننسق مع وزارة الصحة ومع مديرها العام لتكون هناك غرفة عمليات مهمتها التنسيق لحجز الأماكن في المستشفيات، ووضع لائحة بالمستشفيات الحكومية والخاصة الجاهزة لاستقبال تلك الحالات”.


وأضاف: “عملنا هو الاستجابة لكل الحالات، ولكن لا تزال هناك عراقيل، بعض المستشفيات يرفض استقبال حالات مؤكدة او تعاني ارتفاع الحرارة، ومن هنا نأخذ وقتا لإيجاد الأماكن وهذه ليست مسؤوليتنا. المطلوب ان يكون هناك تنسيق داخلي واضح بيننا وبين الوزارة والمستشفيات والجسم الطبي، هناك تجاوب من المستشفيات الحكومية”.


واوضح ان الصليب الأحمر “ينقل يوميا بين 20 الى 29 حالة كوفيد-19 إلى المستشفيات وهو ينقل حالات الكوفيد المؤكدة او التي فيها شك، اضافة الى نقل PCR، ويقوم بالتوعية في القطاعين الخاص والعام ولا يزال ينفذ ببرامجه المعتادة ويستجيب للحالات العادية ولنقل الدم والإغاثة والدعم النفسي وتوعية الناشئة والشباب للحد من الأخطار”.


وطالب المواطنين بـ”التزام وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي (الجسدي) والنظافة والتعقيم”.


وتوجه الى وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والمستشفيات “لتلبية كل إنسان في حاجة إلى المساعدة وللتعاون مع الجميع لإكمال هذه المهمة النبيلة”.
وختم متوجها الى المواطن: “نحن الى جانبك وسنظل الى جانبك، تفهم والتزم لتحمي نفسك وعائلتك”.

وطنية
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