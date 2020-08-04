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تعميم لوزير الصحة يحدد آلية الكشف عن الحالات عبر الحدود البرية والبحرية

4
AUGUST
2020
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صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تعميم يحدد الآلية الواجب اتباعها لتعزيز الكشف عن الحالات الوافدة عبر الحدود البرية والبحرية في إطار ترصد حالات العدوى بـCOVID-19.
وتتضمن الآلية التالي:

 

- يتم إجراء اختبار PCR للكشف عن العدوى بـCOVID-19 لكافة المسافرين القادمين إلى لبنان أيًا كانت الجنسية باستثناء الأطفال دون 12 سنة
- تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مختبرات التحاليل الطبية بوضع فرق طبية لجمع العينات السريرية من المسافرين
- يتم استيفاء كلفة PCR على النحو التالي:
· مئة ألف ليرة لبنانية لحاملي الجنسية اللبنانية
· مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية للوافدين من الإخوة العرب
· خمسون دولارًا أميركيًا للجنسيات الأخرى
- يتم استيفاء كلفة اختبار PCR مباشرة عبر مندوب المختبر المكلف
- إصدار النتائج من المختبرات المعتمدة خلال 48 إلى 72 ساعة وضرورة الإلتزام بمكان الإقامة والتصريح عنه مع تدوين رقم الهاتف بدقة.

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