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كمائن ومداهمات .. توقيف عصابة سرقة سيارات

4
AUGUST
2020
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "استكمالاً لخطة عمل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة عصابات سرقة السيارات على جميع الاراضي اللبنانية وتوقيف أفرادها، وبعد أن تمكنت الشعبة المذكورة من توقيف احدى أخطر عصابات سرقة السيارات في بعلبك بتاريخ 26-7-2020، ونتيجة المتابعة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية افراد عصابة ثانية تنفّذ عمليات سرقة السيارات بطريقة محترفة وتنشط ضمن جبل لبنان، بيروت وطرابلس، وتضم كل:


ح. ا. (مواليد عام 2002، لبناني)
ا. د. (مواليد عام 2000، لبناني)
ع. ا. م. (مواليد عام 2000، لبناني)
م. م. (مواليد عام 1992، لبناني)
خ. ن. (مواليد عام 1989، سوري)


واشارت المديرية في بيانها الى انه "تبين ان (ع. ا. م. ) مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحر بجرم سرقة سيارات، و(خ. ن.) مطلوب بموجب 4 بلاغات بحث وتحر بجرم سرقة سيارات، خلاصتي حكم ومذكرة توقيف بجرائم سرقة وتأليف عصابة."


وقالت: بتواريخ 27و29و30-7-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تنفيذ كمائن ومداهمات في عدة مناطق من محافظة الشمال، نتج عنها توقيف جميع المشتبه بهم، وضبطت بحوزة الثاني مسدس حربي وكمية من الحبوب المخدّرة."


ولفتت الى انه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ أكثر من 10 عمليات سرقة طالت سيارات من نوع "هيونداي توكسون، كيا ريو وهيونداي"، في محافظات الشمال، جبل لبنان وبيروت، وان السيارات المسروقة كانت تنقل الى منطقة القصر – الهرمل، ومن ثم يتم ادخالها الى الاراضي السورية."


واكدت انه اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

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