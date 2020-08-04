هيئة كولكو- وندسور في التيار الوطني الحر تحتفل بالعيد 75 للجيش اللبناني

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لمناسبة العيد 75 للجيش اللبناني أحيت هيئة كولكو وندسور في التيار الوطني الحر حفلا رمزيا في الحديقة الخارجية لكنيسة مار شربل المارونية ثمنت فيها التضحيات الجسام التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني البطل بقيادة وحكمة قائده العماد جوزيف عون على مذبح الوطن.

وكيف لا نحيي هذا العيد وتيارنا قد ولد من رحم المؤسسة العسكرية ونشأ على مبادئها الوطنية وأقسم اليمين معها "بالحفاظ على علم بلادي وزودا عن وطني لبنان ". كيف لا ومؤسس تيارنا فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى لقواتنا المسلحة العماد ميشال عون وقد اجتمع فيه تاريخ وطن من الشرف والتضحية والوفاء ، تاريخ نعتز به ونفتخرفيه وأجيال ستسلمه لأجيال .

ان هيئة كولكو وندسور في التيار الوطني الحر تهنىء جيشنا البطل في عيده ضباطا ، رتباء وأفرادا ونشد على أيديكم أن تبقوا الدرع الحصين لهذا الوطن وشعبه كما كنتم دائما .

اليوم وطننا ينزف والشعب يئن تحت وطأة الازمات الاقتصادية وتجار الاوطان كثر والمغترب لا يريد أن يزل في طرقات وطنه وتصبح زيارة أهله ووطنه تحت رحمة قطاع الطرق .

لنا ملء الثقة بك يا جيشي لم تخذلنا يوما ولن ،لنا ملء الثقة بفخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي قال لنا يوما : ان التحرر أصعب بكثير من التحرير فالطريق شاق وطويل لكني ساسلمكم وطنا أفضل ، لنا ملء الثقة برئيس تيارنا النائب جبران باسيل نحن نعلم ان الطريق الى الدولة العادلة وعرة لكننا سنجتازها معا وسيزداد ايماننا بوطننا لبنان أكثر وسننهض به من جديد قويا معافا نظيفا وعادلا " مكملين وما في شي بوقفنا "عاش لبناننا الحبيب سيدا عادلا قويا .