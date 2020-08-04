زينب لم تكن تُعاني من أمراض مزمنة.. وكورونا لا يفتك فقط بكبار العمر!

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"لم تكن الممرضة زينب حيدر (47 عاماً) التي توفيت، أمس، من جرّاء إصابتها بفيروس "كورونا " تُعاني من أمراض مزمنة خطيرة.

رئيس قسم العناية الفائقة في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور محمود حسّون أكّد أن الفيروس هو السبب الرئيس للوفاة، وأوضح لـ"الأخبار" أن الوفيات التي سُجلت في المُستشفى لا تعود لكبار في السن فقط، وأن بين من قضوا مصابين في العقد الرابع من العمر ولا يعانون من أمراض مزمنة خطيرة.

ومع أن نسبة هؤلاء إلى مجموع الوفيات لا تزال ضئيلة، "إلا أنه لا يمكن الاتكال على أن الوباء سيفتك فقط بكبار العمر وبمن يعانون أمراضاً مزمنة".