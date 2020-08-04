عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 آب 2020

الأخبار: «كورونا»: بدأ «السيناريو السيئ»؟
ما الذي تخشاه يا حسان دياب؟
اقتراح التعديل الوزاري يتقدّم... وباسيل الأكثر حماسة؟
الديار: استيعاب استقالة حتي سريعا «رسالة» للداخل والخارج: الحكومة باقية
عون ودياب بحثا تعديلا يشمل 5 وزراء.. وباريس على «خط» المحكمة
تخبط في مواجهة «كورونا»: اقفال لمدة 15يوما.. وخطة «تربوية»آمنة؟
نداء الوطن: وزير "عوني – قراط" إلى قصر بسترس... التمايز ممنوع في "الخارجية"!
"درون" أممية إلى الجنوب... وأميركا لن تموّل "شهود زور"
اللواء: «إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟
خيارات مريرة لاحتواء كورونا أمام مجلس الوزراء.. ونصر الله يتحدث غداً قبل 7 آب
البناء: جيش الاحتلال يصعّد غاراته على سورية… ونتنياهو يتحدّث عن إحباط تسلّل عبر الجولان!
الحكومة تعيّن وهبة بديلاً لحتّي في الخارجيّة... و«القطار لن يتوقف مهما تغيّر الركاب» / نصرالله يطلّ غداً... والتوقعات: مواجهة المقاومة مع الاحتلال... والحكومة... وكورونا
النهار: استقالة حتي تعمّق انكشاف الحكومة داخلياً وخارجياً
الجمهورية: رسائل«الواتساب« تدير الوزارات!
عداد»كورونا« لا يتوقف
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l'orient le jour: Nassif Hitti a quitté le Titanic avant son naufrage