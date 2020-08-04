عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 آب 2020

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الأخبار: «كورونا»: بدأ «السيناريو السيئ»؟

ما الذي تخشاه يا حسان دياب؟



اقتراح التعديل الوزاري يتقدّم... وباسيل الأكثر حماسة؟





الديار: استيعاب استقالة حتي سريعا «رسالة» للداخل والخارج: الحكومة باقية

عون ودياب بحثا تعديلا يشمل 5 وزراء.. وباريس على «خط» المحكمة

تخبط في مواجهة «كورونا»: اقفال لمدة 15يوما.. وخطة «تربوية»آمنة؟

نداء الوطن: وزير "عوني – قراط" إلى قصر بسترس... التمايز ممنوع في "الخارجية"!

"درون" أممية إلى الجنوب... وأميركا لن تموّل "شهود زور"



اللواء: «إجهاض رئاسي» لانتفاضة حتي.. فهل تنجو «حكومة الإنكار»؟

خيارات مريرة لاحتواء كورونا أمام مجلس الوزراء.. ونصر الله يتحدث غداً قبل 7 آب



البناء: جيش الاحتلال يصعّد غاراته على سورية… ونتنياهو يتحدّث عن إحباط تسلّل عبر الجولان!

الحكومة تعيّن وهبة بديلاً لحتّي في الخارجيّة... و«القطار لن يتوقف مهما تغيّر الركاب» / نصرالله يطلّ غداً... والتوقعات: مواجهة المقاومة مع الاحتلال... والحكومة... وكورونا



النهار: استقالة حتي تعمّق انكشاف الحكومة داخلياً وخارجياً



الجمهورية: رسائل«الواتساب« تدير الوزارات!

عداد»كورونا« لا يتوقف



the daily star: Lebanon appoints Charbel Wehbi as new FM

l'orient le jour: Nassif Hitti a quitté le Titanic avant son naufrage