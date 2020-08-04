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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 آب 2020

4
AUGUST
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تحدّثت مصادر وزارية عن تعاطف وزيرين على الأقل مع أسباب استقالة الوزير ناصيف حتي أحدهما مقرّب من رئيس الحكومة ووزيرة حقوقية وتوقعت استقالة وزراء جدد مع الضغوط الهادفة لزعزعة استقرار الحكومة والإيحاء لبعض الراغبين بإثبات حياديّتهم أنه سيكون مرحباً بهم إذا استقالوا وستحفظ لهم فرص مقبلة إن فعلوا.

 

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام تصريحات وزير الخارجية الأميركية حول الاتفاق الصيني الإيراني واعتباره تحولاً خطيراً في السياسة الدولية وتساءلت عما إذا كان لا يزال لسياسة العقوبات قيمة في ظل هذا الاتفاق أو إذا كان بيد واشنطن فعل شيء لوقفه.

 

 


نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ المصرف المركزي أدخل إلى لبنان مؤخراً 69 طناً من ورقة المئة ألف ليرة.

 

يردّد مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ إقامته الراهنة في المصيلح قد تطول «لأسباب متعددة».

 

تؤكد مصادر وزارية قُرب التوصل إلى اتفاق على توحيد الموقف اللبناني الرسمي إزاء الخطة المالية تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تروّج أوساط مصرفية أن سقفاً جديداً لسعر صرف الدولار، سيتبلور في غضون أيام قليلة..


غمز
أبلغ بعض الوزراء أن لا مشكلة من استقالاتهم، وأن البدائل حاضرة.. وناطرة؟


همس
فوجئ دبلوماسيون بسرعة الإعلان عن قبول استقالة الوزير ناصيف حتّى، مما يؤشر إلى أزمة كانت انفجرت قبل أكثر من أسبوعين..

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