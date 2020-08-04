اتجاه لتغيير 5 وزراء .. من هم؟

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الديار: وفقا لاوساط سياسية معنية بهذ الملف، فإن «المرونة» في التغيير الحكومي بعد استقالة حتي ستفتح «الباب» امام احتمال حصول تعديلات وزارية مقبلة، خصوصا ان بعض المرجعيات السياسية .. غير راضين عن اداء عدد من الوزراء، وكذلك يرغب الرئيس حسان دياب باجراء تعديلات على بعض الحقائب، وقد جرى التداول بين دياب والرئيس عون في هذه الخطوة بالامس، وعلم ان 5 وزراء وضعوا على «مشرحة» التغيير، وتم الاتفاق على اجراء المزيد من المشاورات السياسية مع باقي مكونات الحكومة لـ«جس نبضها» حيال هذه الخطوة، وستكون الساعات المقبلة حاسمة في هذا الاطار، ويبقى موقف «الثنائي الشيعي» حاسما في هذا الموضوع وسط الخشية من اي «دعسة ناقصة» قد تعطي نتائج عكسية على العمل الحكومي.