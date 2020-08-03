جريصاتي رداُ على السنيورة: من يستغبي عقول اللبنانيين هو من اوهمهم بانه يغنيهم في حين هو من افقرهم

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رد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي على كلام رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستغبي عقول اللبنانيبن وكل همه إيصال صهره (جبران باسيل) إلى الرئاسة فقال ل" الانتشار": "ان من يستغبي عقول اللبنانيين هو من اوهمهم بانه يغنيهم في حين هو من افقرهم وادخلهم في عوز ومدقع وهدر اموالهم واموال الخزينة".

واضاف "ان من يقول بأن عقول اللبنانيين تستغبى، فنحن نرد عليه لنؤكد ان عقول اللبنانيين عصية على الاستغباء وعقول اللبنانيين تعرف جيدا من اهدر المال العام ومن كان ممسكا بالمال العام واين ذهب المال العام".

واكد جريصاتي " حكما فان التدقيق الجنائي لن يقتصر على المصرف المركزي كما سيتناول المالية العامة، وسنرى هناك الاعاجيب. وكفانا ان نعود الى تقارير الان بيفاني لنكتشف من سعى الى استغباء عقول اللبنانيين ومن هدر المال العام".

وفيما تساءل : "هل من غبي لا يعرف ان اي رئيس للجمهورية ليس بمقدوره ايصال رئيس للجمهورية خلفه" لفت إلى انه اذا ترك لكل رئيس للجمهورية ان يوصل خلفه الى مركز الرئاسة لما اتى احد من الخلف".

ودعا جريصاني الرئيس السنيورة الى "التزام الصمت حتى انتهاء التحقيقات والتدقيق وتحديد المسؤوليات عن الخسائر. وهو ـ اي الرئيس السنيورة ـ كان مصرفيا وكان مشرفا على المالية ورئيسا للحكومة وفي مصرف لبنان وفي لجنة الرقابة على المصارف وكان في كل مكان".