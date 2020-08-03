living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريصاتي رداُ على السنيورة: من يستغبي عقول اللبنانيين هو من اوهمهم بانه يغنيهم في حين هو من افقرهم

3
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي على كلام رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة من أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستغبي عقول اللبنانيبن وكل همه إيصال صهره (جبران باسيل) إلى الرئاسة فقال ل" الانتشار": "ان من يستغبي عقول اللبنانيين هو من اوهمهم بانه يغنيهم في حين هو من افقرهم وادخلهم في عوز ومدقع وهدر اموالهم واموال الخزينة".

واضاف "ان من يقول بأن عقول اللبنانيين تستغبى، فنحن نرد عليه لنؤكد ان عقول اللبنانيين عصية على الاستغباء وعقول اللبنانيين تعرف جيدا من اهدر المال العام ومن كان ممسكا بالمال العام واين ذهب المال العام".

واكد جريصاتي " حكما فان التدقيق الجنائي لن يقتصر على المصرف المركزي كما سيتناول المالية العامة، وسنرى هناك الاعاجيب. وكفانا ان نعود الى تقارير الان بيفاني لنكتشف من سعى الى استغباء عقول اللبنانيين ومن هدر المال العام".

وفيما تساءل : "هل من غبي لا يعرف ان اي رئيس للجمهورية ليس بمقدوره ايصال رئيس للجمهورية خلفه" لفت إلى انه اذا ترك لكل رئيس للجمهورية ان يوصل خلفه الى مركز الرئاسة لما اتى احد من الخلف".

ودعا جريصاني الرئيس السنيورة الى "التزام الصمت حتى انتهاء التحقيقات والتدقيق وتحديد المسؤوليات عن الخسائر. وهو ـ اي الرئيس السنيورة ـ كان مصرفيا وكان مشرفا على المالية ورئيسا للحكومة وفي مصرف لبنان وفي لجنة الرقابة على المصارف وكان في كل مكان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout