هذا ما اعلنه وزير الخارجية الجديد شربل وهبة في أول تصريح اعلامي له

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اكّد وزير الخارجية شربل وهبة انّ "الحكومة عليها ان تعمل ولبنان عليه ان يسعى لفك الازمة بالتواصل مع الجميع".

واشار وهبة إلى انّه "لا يرى ان هناك حصارا بل صعوبات"، وقال في حديث لقناة الـOTV: لدينا حضور فاعل في العالم ينبغي الاستناد اليه".

واعتبر انّه على الحكومة المبادرة بالاصلاحات، لافتاً إلى انّ وزير خارجية الكويت اكد له وقوف الكويت الى جانب لبنان قلبا وقالبا. وتابع: "ابلغني وزير الخارجية الكويتية انه سيوجه لي دعوة لزيارة الكويت".

واعتبر وهبة انّ "الزيارات تأتي لتحقيق هدف لافتاً إلى ان رئيس الحكومة لم يخطئ مع فرنسا ويجب اعطاء الكلام حجمه". امّا عن موضوع النارحين فقال: "نحن وسوريا بلدان جاران والامر يكون بناء على توافق مجلس الوزراء وعلينا التعاون بموضوع النازحين".

وعن السعودية فقال: "احترم المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية وازور المملكة في اول فرصة تتاح".

وختم وهبة: "نلتقي دائما مع يان كوبيتش ونناقشه وهدفه حث اللبنانيين على الاصلاح".