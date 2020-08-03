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اصيب الشيخ بكورونا... فما مصير المخالطين؟

3
AUGUST
2020
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 اوضح رئيس بلدية تلبيرة في سهل عكار عبد الحميد سقر في بيان، انه "ونتيجة للمتابعة حول مستجدات كورونا في منطقة سهل عكار، وبعد إجراء فحص ال PCR للشيخ ع.ق، وقد صدرت النتيجة اليوم إيجابية للأسف، وحيث أن الكثيرين من أبناء سهل عكار قد قاموا بواجب العزاء بوفاة والد الشيخ ، فأننا نطلب من كل من اختلط او سلم ان يقوم بالإجراءات التالية:
- القيام بالحجر المنزلي تلقائيا حفاظا على عائلته وأولاده واهله وأخوته ومجتمعه.
- القيام بإجراء فحص الكورونا الpcr، في المستشفى الحكومي بأقصى سرعة.  
- نطلب من جميع الأهالي عدم التجمع والابتعاد عن أماكن التجمعات العامة والاعراس والتعزية، حفاظا على سلامتهم وسلامة اولادهم وسلامة عائلاتهم حتى نستطيع الخروج من هذه الايام العصيبه بأقل الخسائر الممكنة".

ودعا ب"الشفاء العاجل للشيخ الجليل ولكل المرضى". 

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