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ما حقيقة مسألة خزانات المازوت في الصرفند؟

3
AUGUST
2020
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 أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه "يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن قيام المديرية العامة للأمن العام السبت في 1/8/2020 بمداهمة خزانات لمادة المازوت ببلدة الصرفند يملكها اللبناني أحمد الحاج الذي كان على علم بالمداهمة وقام بتوزيع مادة المازوت على أماكن عدة، وإن المديرية العامة للأمن العام لم تصدر بيانا بالمداهمة".

وأوضحت أنه "في 2/8/2020، توجهت دورية من المديرية الى بلدة الصرفند للكشف على محطات الوقود. وبعد الكشف على مستودعات شركة خليفة للمحروقات وهي عبارة عن 4 خزانات لمادة المازوت يملكها اللبناني احمد الحاج تبين ان كل خزان يحوي في داخله 300 ليتر فقط من مادة المازوت وأن صاحب العلاقة قام بتزويد زبائنه بالكميات التي كانت موجودة لديه بالسعر الرسمي، وتم تزويد عناصر الدورية بجدول يتضمن أسماء الزبائن والكميات المسلمة لهم بين 21/7 و1/8/2020".

وأكدت أنها "في اطار متابعتها اليومية لاستلام مادة المازوت وعدم احتكارها وبيعها بالسعر الرسمي، تصدر بصورة دورية بيانات بالمخالفات المضبوطة والاجراءات المتخذة بحق المخالفين بناء على إشارة القضاء المختص".

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