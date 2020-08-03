بلدية العاقورة: تلقينا بفخر خبر تعيين شربل وهبه وزيرا للخارجية ونشكر لرئيس الجمهورية ثقته به

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أعلن رئيس بلدية العاقورة بالوكالة العميد المتقاعد أسد الهاشم في بيان، باسم أعضاء المجلس البلدي وأبناء البلدة، أنهم "تلقوا بكل فخر واعتزاز خبر تعيين ابن البلدة السفير شربل بطرس وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين، آملين في أن يوفق بمهمته الصعبة التي ليست بالمستحيلة، لما يختزن الوزير وهبه من مقدرة على انجاز المهام الموكلة اليه بجدارة. كما أنجز في السابق العديد من المهام المماثلة".

وأشار البيان إلى أن "أبناء العاقورة ورئيس مجلس بلديتها الدكتور منصور وهبه الموجود في الخارج ونائبه العميد أسد الهاشم وجميع اعضاء المجلس البلدي، يتوجهون بجزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ثقته الكبيرة بالوزير وهبه، راجين التوفيق للعهد ورئيسه والمخلصين في مهمة إنقاذ البلد".