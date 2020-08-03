بلدية شكا: هذا هو سبب مشكلة المياه المقطوعة في البلدة

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لفتت بلدية شكا في بيان، الى أن "مشكلة المياه المقطوعة في البلدة بدأت منذ عشرة ايام بسبب سرقة الشرائط الكهربائية لشبكة المياه والمضخات ".

واوضح عضو البلدية ومسؤول المياه ميشال العين انه "بعد اتصالات مكثفة مع المعنيين في مصلحة مياه لبنان الشمالي ومصلحة الكورة، وبعد وعود بتركيب مضخة غطاسة، اتخذت البلدية قرارا باطفاء كل المضخات للضعط على مصلحة المياه، خصوصا ان آبار البلدة تروي الكورة، وقد وعدنا بسحب الوحول المتراكمة في البئر وتنزيل غطاس جديد لسحب المياه، آملين الا يكون معطلا لكي تعود المياه إلى الشبكة".