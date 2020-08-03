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عصابة نفّذت أكثر من 16 عملية نشل سلاسل ذهبية من أعناق سيدات.. وهذا مصيرها!

3
AUGUST
2020
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حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب ونشل سلاسل ذهبية من أعناق سيدات في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، نفذها شخصان مجهولان على متن دراجة آلية، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق بعض هذه العمليات، ما أثار الخوف لدى المواطنين.

وعلى الفور، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قطعاتها المختصة لتكثيف جهودها الميدانية في أماكن حصول هذه السرقات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة التي قامت بها، توصّلت الى تحديد هويتَي المشتبه بهما:

- م. ا. (مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)

- ع. ز. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

وبتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٠، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكّنت قوة تابعة للشعبة -بعملية نوعية وخاطفة- من توقيفهما في محلة الكفاءات، حيث كان برفقتهما (ح. ح. مواليد عام ۲۰۰۲) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات، فجرى توقيفه أيضاً.

وبالتحقيق مع السارقَين، اعترفا بتشكيلهما عصابة وبإقدامهما على تنفيذ أكثر من /١٦/ عملية نشل سلاسل ذهبية من أعناق سيدات في مناطق: الدورة، حرش تابت، سد البوشرية والحدت، إضافةً الى قيامهما ببيع المسروقات وشراء مخدرات بثمنها. كما اعترف الثالث بتعاطي المخدرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

 

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