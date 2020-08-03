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لقد تغيّر اللبنانيّون (د. جورج حرب)

3
AUGUST
2020
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سُئل المفكر الأثيني صولون لدى انتخابه رئيسًا لقضاة أثينا (594 ق. م.) عن الدستور الأفضل برأيه ؟ فأجابهم بسؤال لا يزال يتردد حتى اليوم : "لأيّ شعب ؟"
   
لقد أصاب صولون بجوابه المتسائل، كأنه يحاكي الأزمة اللبنانية الحالية، والتي جذورها شعبية ودستورية دون أدنى ريب. كثرٌ يعتقدون أن الواقع اللبناني أساسه دستوري وبالتالي يمكن حلّ معضلاته بتعديلات ضرورية، وآخرون يعتبرون الواقع الدستوري مكسبًا له، وأيّ تعديلات عليه يرفضها، في حين أن الفريقين مخطئان، غافلين أن الدساتير تتبع شعوبها وليس العكس.
   
في لبنان، كان الدستور محترمًا عندما كانت المكوّنات اللبنانية محترمة، والطبقة القيّمة عليها محترمة، وصار الدستور ممزقًا عندما صارت مكوّناتنا ممزقة. هل من يراقب الترهل الأخلاقي والفكري والمؤسساتي والديني والتربوي والثقافي والسياسي الحاصل في لبنان ؟ هل من يلاحظ الذهنية اللبنانية المستجدة في لبنان، حيث لكلّ حقيقة كذبة تنكرها، ولكل حق سارق ولكل كفاءة من يشوّهها ولكل مجهود من يجهضه. لقد تخطى اللبنانيون الحدود، في اللعب على الحقيقة التي هي وحدها بإمكانها أن تحرّرهم.
   
لقد تغيّر لبنان، رغم أن الصورة المبهمة توهمنا بأنه لا يزال كما هو، فدستوره خردة  والأعراف الجديدة حلت محله، وديمقراطيته حاضرة لكنها معطلة بجهلٍ قاتل، وحكم الشعب هذا، يصبح مصيبةً حينما يستشري الجهل، قضاؤه حاضر، لكن لا أحكام ولا تنفيذ ولا من يحاسبون، الإدارات مستمرّة، لكنها تحوّلت إلى محسوبيّات سياسية، تنشط بالتوظيفات السياسية مغيّبة الكفاءة والويل لنا إن حَكمَنا الأغبياء.
   
إن عناصر تكوين الدولة العميقة تلك، صارت غطاءً لا مرجعيّة، في حين وجب أن تكون هي الأصل في كل شيء، وصورة الدولة تلك، سمحت للقرار أن يتمدد إلى أمكنة اخرى، غريبة عن ثقافتنا كما أنها غريبة عن الدولة التي ننشد قيامها، وصار استنباط أنظمة الأمر الواقع هي التي تدير ما تدير. إن الواقع الحالي هو نتيجة حتمية لتراكم الأخطاء، بدءً بالطائف، حيث ارتضى مشرعوه أن يقيموا الحجر على رأس الدولة،  وارتضوا بعفوٍ عام لم يحاسَب بعده أحد ممّن ارتكب المجازر بحق اللبنانيين. 
 
دستورنا السابق كان يشبه اللبنانيين السابقين، ودستورنا الحالي يشبه اللبنانيين الحاليين، فنّنا السابق المتميز بالرحابنة ووديع الصافي وغيرهم يشبه ذوق اللبنانيين السابقين، وتفاهة الفن الحالي تشبه العقم الثقافي الذي يلف اللبنانيين الحاليين.
 
ألنظام، هو انعكاس طبيعي لصورة الشعب، وعندما يفسد الشعب يفسد تلقائيًا هيكل النظام، دون تعديل دستوري ودون حاجة إلى تغيير قوانين، التي عندما يغيب تنفيذها، تكون قد تغيّرت بالواقع لكنها صامدة بالمبدأ، وما نفع المبادئ حينما يغيب التطبيق. إن وجود لبنان، متعلق بالحالة الحضارية التي أوجدته قبل تعلقه بالحالة الدستورية التي أتت نتيجة حضارته، فالديمقراطية التوافقية التي ارتضى اللنبانيون يومًا الحفاظ على وجود كل مكوناتهم في ظلها، أتت نتيجةً للإرادة الحضارية التي دفعتهم للعيش معًا، واليوم، كما أرى، وفي غياب الحالة الحضارية، يكون الدستور في خبر كان.
   
لبنان الأمس صورة مشرقة، ولبنان اليوم إشكالية معقدة، لن تُعالَج ولن تُحَلّ، إذا ما لم يجلس اللبنانيون حول طاولة مستديرة، ليعيدوا بناء القيَم التي جمعتهم منذ مئة عام، والتي إن لم يستطيعوا إحياءها، وإحياء دستور جديد يشبهها، يبقون في دوامة الأزمات المتولدة، وتبقى شعوبهم في حالة الأحزان الدائمة بين فقر وحروب وهجرة واقتتال.
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