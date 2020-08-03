وزير الصحة: إقفال عام لمدة 15 يوماً في حال...

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نعى وزير الصحة حمد حسن شهيدة الواجب الممرضة زينب محمد حيدر التي كانت تعمل في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.



ولفت الوزير حسن الى أن هناك عدم جدية في احترام الاجراءات والالتزام بمعايير التعبئة العامة، وطالب الوزارات المختصة متابعة الموضوع أكثر في أيام الاقفال المقبلة.



وكشف حسن خلال مؤتمر صحافي أن اللجنة العلمية ستوصي بإقفال عام لمدة 15 يوماً في حال كان التقييم سلبياً، مشيراً الى أن هذه اللجنة أوصت التشدد بمتابعة موضوع فحوص الـPCR وإعادة تقييم المختبرات وفرض شروط جديدة.



وقال وزير الصحة: "سيعاد تقييم عدد الوافدين من المطار وإقترحنا تخفيض عدد الوافدين الى ما دون الـ 2000 وافد".