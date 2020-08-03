حتي تقدم بإستقالته.. وهذه هي الاسباب

A + A -

قدّم وزير الخارجية ناصيف حتّي استقالته صباح اليوم الاثنين، لرئيس الحكومة حسان دياب.

وبعد تقديم إستقالته، صدر عن حتّي بيانٌ جاء فيه: "بداية أودّ ان أعبّر عن امتناني لكل من أبدى ثقة بشخصي لتولي وزارة الخارجية والمغتربين، لم يكن قراري بتح ّمل هذه المسؤولية الكبيرة شأناً عادياً في خضم انتفاضة شعبية قامت ضد الفساد والاستغلال، ومن اجل بناء دولة العدالة الاجتماعية، فيما يشهد لبنان أزمات متعددة الأشكال والأسباب سوا ًء في الداخل أو في الإقليم".

وأضاف، "ما أصعب الاختيار بين الإقدام والعزوف عن خدمة الوطن حتى ولو تلاشت احتمالية تحقيق اليسير في نظام غني بالتحديات المصيرية وفقير بالإرادات السديدة.



حملت آمالاً كبيرة بالتغيير والإصلاح ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة. لا لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من أجل أي مركز أو سلطة".