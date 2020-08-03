فهمي: أخلاقي تحول دون ذلك!

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شدّد وزير الداخلية محمد فهمي في حديث لـ"الجمهورية"، على أنّ "تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع، وهذا القرار من اختصاص وزارة الداخلية حصراً"، مؤكّداً رفضه ان يتجاوز أحد صلاحياته، "خصوصاً انّ التعميم حول التدابير المتخذة اثناء الاقفال يحمل توقيعي".

ولفت الى انّه سبق له ان منع تنظيم حفلات زفاف عدة، متسائلا: "هل يجوز أن الغي أعراساً كان بعضها سيتمّ في بيئات فقيرة او متوسطة الحال، واسمح في المقابل بإقامة عرس آخر فقط لانّه من الوزن المالي الثقيل ولأنّ أصحابه من الميسورين".

وقال: "انّ أخلاقي تحول دون أن أفرّق بين الناس على اساس مستوياتهم الاجتماعية".

وكشف انّه تمّ اخيراً تنظيم محاضر ضبط في حق 7 أعراس مخالفة لقرار الإقفال في عدد من المناطق، "ونحن مصممون على مواصلة تأدية دورنا وفق الصلاحيات الممنوحة لنا".