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عناوين الصحف ليوم الاثنين 3 آب 2020

3
AUGUST
2020
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الأخبار
كورونا: الفوضى الشاملة
استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟
أزمة الكهرباء: الى انحسار من يتحمّل فواتير تموز؟
عويجان تنتهك صلاحيات المجذوب

البناء
كورونا يهزم الإجراءات المبتورة للحكومة… فهل تتم العودة للإقفال التام لأسبوعين؟
دعوة لحضور المحكمة وطلب إدانة الردّ المرتقب للمقاومة وراء استقالة حتي!
الحكومة وحلفاؤها أمام تحدّيات وضع خطة واقعيّة للصمود بعيداً عن الخطابات

الجمهورية
أسبوع المحكمة... والحكومة
تهيأوا... "كورونا" باقٍ معنا
عندما تتحوّل العلاقة مع «الحزب» إلى تهمة
خمسة أشهر قبل الانتقال إلى مشهد آخر

اللواء
إستقالة حتي تفتح باب التغيير الحكومي: الأسباب والخلافات
باسيل يتمسك بترشيح وهبي.. ومجلس الوزراء للتأجيل وإقفال البلد وارد
غانتس يحذر نصر الله من رد "يعرض لبنان للخطر"
16 سفيرا أوروبيا يحتجون على الاستيطان

الديار
حلّ الأزمة اللبنانية ينتظر قرار المحكمة الدولية والمفاوضات الأميركية ــ الإيرانية
حكومة وفاق وطني على نار هادئة... ومُشكلة الكهرباء الى الواجهة من جديد
69 مليار دولار مجموع قروض «المركزي» للدولة... فهل تتوسّع مروحة التدقيق الجنائي؟

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